ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинцев и изменения в отношении "уклонистов"

Европейский Союз окончательно утвердил продление временной защиты для украинцев еще на год – до марта 2028 года. Также были одобрены изменения, касающиеся вновь прибывших граждан, подлежащих призыву.

Об этом осведомленные собеседники в ЕС сообщили Суспильному и "Европейской правде".

Что ожидать от продления режима временной защиты для украинцев в ЕС?

Европейские чиновники рассказали журналистам, что Рада ЕС в письменной форме утвердила продление режима временной защиты для украинцев в странах Евросоюза, с нововведением, что вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

Сама временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2028 года.

Письменная процедура по продлению срока действия временной защиты успешно завершилась сегодня после обеда, поэтому это решение можно считать принятым. Оно будет опубликовано в "Официальном вестнике" в ближайшие дни,

– сказал один из европейских чиновников.

После продления режима временной защиты военнообязанные украинцы смогут получить статус при условии, что докажут отсутствие у них проблем с военной обязанностью. Для этого потребуется, например, предъявить штамп с украинской границы, подтверждающий его законное пересечение, либо предоставить документы в бумажном или электронном виде, подтверждающие исключение, по которому лицо не подлежит мобилизации, либо подтверждающие выполнение требований украинского законодательства в этом вопросе.

Нововведение касается только вновь прибывших украинцев, которые до сих пор не имели временной защиты. К тем гражданам, которые уже получили временную защиту, это не относится.

Напомним, что ранее, 15 июля, страны Европейского Союза договорились продлить временную защиту для украинцев еще на год.