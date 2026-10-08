Германия продлила временную защиту для украинцев: как изменились условия

В Германии правительство приняло решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако на этот раз срок защиты продлили с определенными условиями.

Еще в августе в ЕС приняли решение продлить временную защиту для украинцев еще на год, а сейчас страны реализуют это решение. Правительство Германии уже подтвердило продление предоставления статуса украинцам, пишет Germany4Ukraine.

Как будет действовать временная защита для украинцев в Германии?

Для украинцев, которые сейчас уже находятся в Германии под временной защитой и имеют вид на жительство по § 24, статус продлится автоматически, и обращаться в ведомства или подавать какие-либо новые заявления не нужно.

Однако официальное подтверждение продления статуса может поступить по почте в зависимости от федеральной земли. Впрочем, после продления временной защиты он будет действовать на новых условиях. В частности, появилось новое ограничение для заявителей – военнообязанных мужчин.

Если человек въезжает в ЕС впервые, потребуется предоставить подтверждение выполнения или освобождения от воинских обязанностей в Украине. Среди документов, которые могут подтвердить статус:

отметка в паспорте о законном выезде;

электронные военно-учетные документы;

документы об отсрочке.

Однако эти новые проверки и ограничения не касаются украинцев, которые уже успели получить временную защиту в Германии или других странах ЕС до введения новых правил. При этом автоматическое продление статуса касается только лиц с украинским гражданством. Между тем для иностранцев, проживавших в Украине без бессрочного вида на жительство или статуса международной защиты, упрощенные правила больше не будут действовать.