Ще в серпні у ЄС ухвалили рішення продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік, а зараз країни імплементують це рішення. Уряд Німеччини вже підтвердив продовження надання статусу українцям, пише Germany4Ukraine.

Як діятиме тимчасовий захист для українців у Німеччині?

Для українців, що зараз вже перебувають у Німеччині з тимчасовим захистом та мають дозвіл на проживання за § 24, статус продовжиться автоматично, і звертатися до відомств чи подавати будь-які нові заяви не потрібно.

Але офіційне підтвердження продовження статусу може надійти поштою залежно від федеральної землі. Втім, після продовження тимчасового захисту він діятиме з новими умовами. Зокрема, з'явилося нове обмеження для заявників – військовозобов'язаних чоловіків.

Якщо людина в'їжджає до ЄС вперше, потрібно буде надати підтвердження виконання чи звільнення від військових обов'язків в Україні. Серед документів, що можуть підтвердити статус:

позначка в паспорті про законний виїзд;

електронні військово-облікові документи;

документи про відстрочку.

Але ці нові перевірки та обмеження не стосуються українців, що вже встигли отримати тимчасовий захист у Німеччині чи інших країнах ЄС раніше, до впровадження нових правил. Проте автоматичне продовження статусу стосується лише людей з українським громадянством. Тим часом для іноземців, що проживали в Україні без безстрокової посвідки чи статусу міжнародного захисту, спрощені правила вже не діятимуть.