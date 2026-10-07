Этой категории украинцев больше не будут предоставлять защиту в стране ЕС: предупреждение от правительства

В среду правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел о продлении временной защиты для украинцев до марта 2028 года. Впрочем, получить ее в дальнейшем смогут далеко не все.

Согласно принятому предложению, украинцы будут пользоваться защитой в Литве до 4 марта 2028 года. Однако постановление содержит также и новое условие для некоторых лиц, пишет LRT.

Кому в Литве больше не будут предоставлять временную защиту?

В Литве отныне украинцы, подлежащие военной службе, должны будут сначала подтвердить ее прохождение, иначе не смогут получить временную защиту в стране. Однако это требование не будет применяться к лицам, которые уже получили защиту в любой стране Европейского Союза до 4 августа этого года. Эти лица сохраняют данный статус и не обязаны подтверждать прохождение службы.

Исключение предусмотрено также для украинцев, подавших заявление на временную защиту в Литве до 4 августа, но решение о ее предоставлении еще не успели принять до этой даты.

В Министерстве внутренних дел Литвы сообщили, что прохождение военной службы можно будет подтвердить:

легальным пересечением границы Украины;

выездным штампом в паспорте;

официальным документом, подтверждающим прохождение военной службы или увольнение с нее.

После принятия изменений виды на временное проживание на основании временной защиты будут выдаваться или продлеваться на период до 4 марта 2028 года. Ежедневно, по данным министерства, Департамент миграции Литвы регистрирует примерно 30–40 заявлений на получение временной защиты. А по состоянию на 6 сентября 52 052 человека имели действующие виды на жительство.