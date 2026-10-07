Згідно з ухваленою пропозицією, українці матимуть захист у Литві до 4 березня 2028 року. Але постанова містить також і нову умову для деяких осіб, пише LRT.

Кому в Литві вже не даватимуть тимчасовий захист?

У Литві відтепер українці, що підлягають військовій службі, повинні будуть спершу підтвердити її проходження, інакше не зможуть отримати тимчасовий захист у країні. Але цю вимогу не будуть застосовувати до людей, які вже отримали захист у будь-якій державі Європейського Союзу до 4 серпня цього року. Ці особи зберігають цей статус та не мають підтверджувати проходження служби.

Виняток передбачили також для українців, що подали заяву на тимчасовий захист у Литві до 4 серпня, але рішення про його надання ще не встигли ухвалити до цієї дати.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви повідомили, що проходження військової служби можна буде підтвердити:

легальним перетином кордону України;

виїзним штампом у паспорті;

офіційним документом, що підтверджує проходження військової служби чи звільнення з неї.

Після ухвалення змін посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту будуть видавати чи змінювати на період до 4 березня 2028 року. Щодня, за даними міністерства, Департамент міграції Литви реєструє приблизно 30 – 40 заяв на отримання тимчасового захисту. А станом на 6 вересня 52 052 людини мали дійсні дозволи на проживання.