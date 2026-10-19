От временной защиты до резиденции в Испании: какие документы действительно нужны украинцам

Украинцы, проживающие в Испании на основании временной защиты, могут перейти на другой вид резиденции, не выезжая из страны. Однако единого сценария для всех нет: процедура и пакет документов зависят от того, на какой именно вид на жительство подает заявление человек.

В 2026 году Испания отдельно урегулировала такой переход для лиц, имеющих временную защиту. 24 Канал объясняет, какие варианты доступны украинцам, что необходимо для оформления нового статуса и что будет с временной защитой в 2027 году.

На какой вид резиденции можно перейти

Новые правила позволяют лицам, имеющим временную защиту, подавать заявления на те виды разрешений на проживание или пребывание, оформление которых можно начать непосредственно с территории Испании. Это предусмотрено инструкциями Министерства инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании.

Среди возможных вариантов – резиденция с правом на работу, разрешения на основании arraigo, то есть укоренения в Испании, резиденция для членов семей граждан страны и другие статусы, предусмотренные испанским миграционным законодательством. Отдельные возможности есть и для тех, кто учится.

Важное правило касается людей, которые уже несколько лет живут в Испании. Время, проведенное в стране под временной защитой, полностью засчитывается в пятилетний срок легального и непрерывного проживания, необходимый для получения национального долгосрочного вида на жительство.

Если человек сначала перейдет на другой вид на жительство, период действия нового разрешения также будет добавлен к времени, проведенному под временной защитой.

Какие документы нужны для перехода

Универсального пакета документов для всех заявителей нет. Перечень зависит от типа вида на жительство и основания, на котором человек его оформляет.

Например, для перехода с временной защиты на вид на жительство и работу в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 191 миграционного регламента, используется форма EX-26. В базовый пакет входит полная копия действующего паспорта или другого проездного документа.

Далее документы зависят от ситуации заявителя. Если речь идет о работе по найму, могут понадобиться действующий или новый трудовой договор и подтверждение обстоятельств, на основании которых человек получает новое разрешение.

Для тех, кто уже прожил в Испании не менее года, правила предусматривают несколько возможных оснований. Среди них – продление трудовых отношений, работа в течение определенного периода, новый контракт, получение пособия по безработице или другие предусмотренные законом обстоятельства.

При этом TIE, расчетные листы за последние несколько месяцев, certificado de empadronamiento, histórico de empadronamiento или vida laboral не являются одинаковым обязательным набором документов для каждого перехода. Такие документы могут понадобиться для подтверждения конкретной ситуации, но официальный перечень необходимо проверять именно для того вида резиденции, на который подает заявление человек.

Для перехода на вид на жительство и работу заявление можно подать лично в Oficina de Extranjería или онлайн через систему Mercurio. После принятия документов к рассмотрению необходимо также уплатить соответствующие государственные сборы. Для разных процедур их вид может отличаться.

Когда нужно отказаться от временной защиты

Отказываться от временной защиты перед подачей заявления на новый вид на жительство не нужно. Человек может сохранять действующий статус, пока испанская миграционная служба рассматривает его документы.

Сначала заявитель должен получить новый вид на жительство. Уже после положительного решения необходимо официально отказаться от временной защиты.

Подтверждение такого отказа необходимо будет предоставить при оформлении новой карты TIE. То есть отказываться от действующей защиты заранее и оставаться без легального статуса на время ожидания решения не нужно.

Что стоит знать о временной защите в 2027 году?

В марте 2027 года временная защита для украинцев в Евросоюзе не закончится. Совет ЕС в 2026 году продлил ее еще на один год – до 4 марта 2028 года.

Это решение распространяется и на Испанию. В то же время для людей, которые только будут получать временную защиту, в 2026 году появилось новое условие, связанное с выполнением военных обязанностей в Украине.

Новое требование не применяется к тем, кто уже имел временную защиту в конкретной стране ЕС до вступления в силу этого правила и непрерывно сохранял ее после этого. Для таких людей продление статуса не зависит от нового условия.

Среди стран ЕС отдельный режим действует в Дании. Она не участвует в Директиве ЕС о временной защите, поэтому для украинцев там действует собственный специальный закон. По данным Иммиграционной службы Дании, разрешения по этой программе в настоящее время могут продлеваться до 17 марта 2027 года.

Продление временной защиты также не означает, что все государства Европы оставят без изменений выплаты, жилье или другие виды помощи. Социальные программы страны определяются отдельно от самого права на легальное пребывание.