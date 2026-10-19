У 2026 році Іспанія окремо врегулювала такий перехід для людей із тимчасовим захистом. 24 Канал пояснює, які варіанти доступні українцям, що потрібно для оформлення нового статусу та що буде з тимчасовим захистом у 2027 році.

На яку резиденцію можна перейти

Нові правила дозволяють людям із тимчасовим захистом подаватися на ті дозволи на проживання або перебування, оформлення яких можна розпочати безпосередньо з території Іспанії. Це передбачено інструкціями Міністерства інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії.

Серед можливих варіантів є резиденція з правом на роботу, дозволи за підставою arraigo, тобто укорінення в Іспанії, резиденція для членів сімей громадян країни та інші статуси, передбачені іспанським міграційним законодавством. Окремі можливості є і для тих, хто навчається.

Важливе правило стосується людей, які вже кілька років живуть в Іспанії. Час, проведений у країні з тимчасовим захистом, повністю зараховують до п'яти років легального й безперервного проживання, необхідних для отримання національної довгострокової резиденції.

Якщо людина спочатку перейде на інший вид резиденції, період нового дозволу також додаватимуть до часу, проведеного під тимчасовим захистом.

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Які документи потрібні для переходу

Універсального пакета документів для всіх заявників немає. Перелік залежить від виду резиденції та підстави, на якій людина її оформлює.

Наприклад, для переходу з тимчасового захисту на резиденцію та роботу за процедурою, передбаченою статтею 191 міграційного регламенту, використовують форму EX-26. До базового пакета входить повна копія чинного паспорта або іншого проїзного документа.

Далі документи залежать від ситуації заявника. Якщо йдеться про роботу за наймом, можуть знадобитися чинний або новий трудовий договір та підтвердження обставин, на яких людина отримує новий дозвіл.

Для тих, хто вже прожив в Іспанії щонайменше рік, правила передбачають кілька можливих підстав. Серед них – продовження трудових відносин, робота протягом визначеного періоду, новий контракт, отримання допомоги з безробіття або інші передбачені законом обставини.

При цьому TIE, зарплатні листи за останні кілька місяців, certificado de empadronamiento, histórico de empadronamiento чи vida laboral не є однаковим обов'язковим набором для кожного переходу. Такі документи можуть знадобитися для підтвердження конкретної ситуації, але офіційний перелік потрібно перевіряти саме для того виду резиденції, на який подається людина.

Для переходу на резиденцію та роботу заяву можна подати особисто до Oficina de Extranjería або онлайн через систему Mercurio. Після прийняття документів до розгляду потрібно також сплатити відповідні державні збори. Для різних процедур їхній вид може відрізнятися.

Коли потрібно відмовитися від тимчасового захисту

Відмовлятися від тимчасового захисту перед поданням заяви на нову резиденцію не потрібно. Людина може зберігати чинний статус, поки іспанська міграційна служба розглядає її документи.

Спочатку заявник має отримати новий дозвіл на проживання. Уже після позитивного рішення потрібно офіційно відмовитися від тимчасового захисту.

Підтвердження такої відмови необхідно буде надати під час оформлення нової картки TIE. Тобто відмовлятися від чинного захисту заздалегідь і залишатися без легального статусу на час очікування рішення не потрібно.

Що варто знати про тимчасовий захист у 2027 році?

У березні 2027 року тимчасовий захист для українців у Євросоюзі не завершиться. Рада ЄС у 2026 році продовжила його ще на один рік – до 4 березня 2028 року.

Це рішення поширюється і на Іспанію. Водночас для людей, які лише отримуватимуть тимчасовий захист, у 2026 році з'явилася нова умова, пов'язана з виконанням військових обов'язків в Україні.

Нову вимогу не застосовують до тих, хто вже мав тимчасовий захист у конкретній країні ЄС до початку дії цього правила та безперервно зберігав його після цього. Для таких людей продовження статусу не залежить від нової умови.

Серед країн ЄС окремий режим діє у Данії. Вона не бере участі у Директиві ЄС про тимчасовий захист, тому для українців там працює власний спеціальний закон. За даними Імміграційної служби Данії, дозволи за цією програмою наразі можуть продовжувати до 17 березня 2027 року.

Продовження тимчасового захисту також не означає, що всі держави Європи залишать без змін виплати, житло чи інші види допомоги. Соціальні програми країни визначають окремо від самого права на легальне перебування.