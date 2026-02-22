ЕС меняет правила: что будет с украинцами после 2027 года

Украинцы, которые получили временную защиту в странах Европейского Союза после начала полномасштабной войны, не смогут автоматически остаться в ЕС на постоянной основе. После завершения действия механизма временной защиты им придется переходить на национальные виды на жительство в соответствии с законодательством каждого отдельного государства.

Об этом в комментарии для "Радио Свобода" сообщила специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон.

По ее словам, стандартное правило Евросоюза предусматривает возможность получения долгосрочного или постоянного вида на жительство после пяти лет легального пребывания в стране. Однако годы, проведенные под режимом временной защиты, не засчитываются в этот срок.

Речь идет о механизме, который ввел Европейский Союз после 2022 года. Он позволил миллионам украинцев легально находиться и работать в государствах-членах без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища. В то же время этот статус имеет ограниченный срок действия - скорее всего, он завершится в марте 2027 года.

Как пояснила Йоханссон, она пыталась инициировать изменения в правила долгосрочного проживания еще во время работы еврокомиссаром по вопросам внутренних дел, чтобы период временной защиты засчитывался в пятилетний стаж. Однако переговоры между странами-членами зашли в тупик, и сейчас действует старый режим, который такой возможности не предусматривает.



Что будет с украинцами после 2027 года?

После 2027 года украинцам придется переходить на национальные основания для проживания – это может быть разрешение на:

работу,

обучение,

предпринимательскую деятельность,

или другие правовые механизмы.

Условия будут зависеть от законодательства конкретной страны. В то же время ряд государств уже готовит изменения, чтобы украинцы могли остаться легально.

В частности, как пишет Polska agencja prasowa, Польша объявила о комплексном решении, которое предусматривает перевод около 900 тысяч украинцев на польские виды на жительство. Подобные процессы продолжаются и в других странах ЕС, хотя темпы подготовки отличаются.

Эксперты предостерегают, что из-за разных подходов государств-членов часть украинцев может столкнуться с правовой неопределенностью. Особенно это касается тех, кто уже интегрировался, работает и воспитывает детей в странах Евросоюза. Таким образом, автоматического права остаться в ЕС после завершения временной защиты не будет. Украинцам стоит уже сейчас следить за изменениями в национальном законодательстве страны пребывания и готовиться к переходу на новый правовой статус.

