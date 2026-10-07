Венгрия предупредила ЕС, что и впредь будет предоставлять защиту всем военнообязанным из Украины

Венгрия сообщила Европейской комиссии о том, что не планирует выполнять директиву ЕС о временной защите для украинцев. В частности, речь идет о положении, запрещающем предоставлять защиту лицам, не выполнившим свой военный долг перед Украиной.

Об этом решении Венгрии сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает "Европейская правда".

Почему Венгрия будет игнорировать директиву ЕС?

В Венгрии заявили, что воспользуются своим правом на неполное применение директивы ЕС о временной защите. Там планируют и в дальнейшем предоставлять защиту людям, спасающимся от военной службы в Украине.

Государства-члены имеют возможность проявлять определенную свободу усмотрения, когда речь идет о применении рамок решения Совета ЕС и директивы о временной защите. Это предусмотрено статьей 7 директивы о временной защите, и Венгрия сообщила нам в этой связи, что она пользуется этой возможностью,

– заявил Ламмерт.

Он также напомнил, что в Совете ЕС было решено, что государства-члены в принципе не должны предоставлять защиту людям, недавно прибывшим в страну и которым украинские власти не давали разрешения покинуть страну из-за военных обязательств.

Государства-члены обладают определенной свободой усмотрения при реализации этого решения, и именно на этом этапе мы сейчас находимся,

– добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее о намерении поступать иначе, чем другие страны ЕС, и в дальнейшем предоставлять защиту украинским мужчинам, не выполнившим свой военный долг, заявлял и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, в первую очередь Венгрия будет предоставлять защиту "нашим соотечественникам в Закарпатье", пишет "Радио Свобода".

Также Мадьяр сообщил, что выразил несогласие с новыми правилами и еще 2 сентября обсуждал этот вопрос с президентом Европейского совета Антониу Коштой во время его визита в Будапешт.