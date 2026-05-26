Вот когда в Польше нельзя устраиваться на вторую работу: не все знают

Многие люди имеют две работы – и даже не задумываются о том, что в некоторых случаях это может вызвать серьезные проблемы с работодателем. В Польше есть четкий перечень случаев, когда брать вторую работу запрещено.

Все больше работников в Польше ищут себе вторую работу, или же имеют собственный бизнес или занимаются фрилансом. Вот только на практике, оказывается, в нескольких случаях работодатель может запретить брать дополнительную работу, пишет InPoland.

Когда в Польше нельзя иметь две работы?

В общем польское законодательство не запрещает работникам устраиваться на дополнительную работу. Впрочем, все же есть несколько исключений, о которых нужно знать перед тем, как начинать проходить собеседования – иначе проблем с первой работой не избежать.

Поэтому, польские работники могут и вести предпринимательскую деятельность, и работать дополнительно, ведь сама по себе вторая работа не является нарушением ни закона, ни обязанностей работника. И все это работает не всегда – все же есть несколько исключений. А именно:

конкуренция;

защита коммерческой тайны;

конфликт интересов;

нарушение обязанностей работника.

Но важнейшим исключением все же остается конкурентная деятельность, особенно если работник имеет доступ к важной информации компании, знает ее бизнес-стратегии, ведет аналогичный бизнес, или обслуживает клиентов работодателя.

В таких случаях работодатель вполне легально может запретить работнику иметь вторую работу – и это касается также и собственного бизнеса с подобным профилем. Впрочем, такое соглашение должно быть заключено исключительно в письменной форме. Договор также обязательно должен содержать уточнения, на что именно распространяется запрет, а также последствия за его нарушение.

Также работодатель может запретить работнику работать на дополнительной работе, если она негативно влияет на выполнение профессиональных обязанностей, например: