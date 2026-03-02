Не Польша и не Германия: в какую страну массово уезжают мужчины из Украины

Пока большинство украинских беженцев традиционно выбирали Польшу или Германию, последние месяцы демонстрируют новую тенденцию. Речь идет о Норвегии – именно туда все чаще выезжают украинцы, в частности молодые мужчины.

Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с Владимир Зеленский в Киеве, передает Укринформ.

Смотрите также Польша резко ограничила бесплатную медицину для украинцев: можно ли избежать ограничения

Какова позиция Норвегии?

По словам главы норвежского правительства, сегодня в стране проживает более 100 тысяч украинцев. Он отметил, что они производят положительное впечатление и делают вклад в норвежскую экономику. В то же время Стере обратил внимание на то, что в последнее время фиксируется рост количества молодых мужчин среди новоприбывших.

Премьер подчеркнул: Норвегия никого не заставляет возвращаться домой, а вопрос мобилизации является внутренним делом Украины. По его словам, норвежская власть поддерживает тесный контакт с Киевом по этой ситуации и стремится обеспечить стабильные условия для тех, кто прибывает.

Во время визита в Киев Стере также объявил о договоренности между Норвегией и Украиной о стратегическом партнерстве во взаимовыгодных сферах. Таким образом, Норвегия не только принимает украинцев, но и углубляет сотрудничество с Украиной на государственном уровне.

Интересно! С начала полномасштабной войны, мужчины в возрасте 18 – 60 лет не могли покидать Украину из-за запрета, обусловленного мобилизацией. Но с 28 августа 2025 года правительство Украины приняло изменения в правила пересечения государственной границы, что позволили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) свободно выезжать за границу во время военного положения.



В какую страну массово едут мужчины из Украины / Фото ГПСУ

Будет ли ЕС принудительно возвращать украинцев призывного возраста домой?