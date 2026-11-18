Зимние праздники уже не за горами – а значит, многие люди планируют поездки за границу всей семьей. И, конечно же, нельзя оставлять дома и своих питомцев. Вот только для того, чтобы без проблем увезти их в другую страну, сначала следует позаботиться о нескольких нюансах.

Перевозка домашних питомцев в транспорте может вызывать опасения, ведь далеко не все знают, когда достаточно поводка с намордником, а когда следует брать переноску. Кроме того, перед поездкой нужно позаботиться о документах, дорожной аптечке и еще нескольких нюансах. Suziria Group, сеть зоомаркетов MasterZoo и ОО "Безбарьерность" выпустили вторую часть руководства "Петгостеприимство в транспорте", в котором дали ответы на эти вопросы.

Но также перед поездкой следует разобраться, какие документы для животного нужно собирать уже сейчас. Об этом рассказывает 24 Канал.

Какие документы нужны для выезда с питомцем за границу?

Если вы планируете путешествие с домашним питомцем, подготовку к нему лучше начать заранее: некоторые ветеринарные процедуры, например, могут занять несколько недель или даже месяцев, поэтому откладывать их не стоит, пишет "Без барьеров".

Но прежде всего очень важно различать требования к выезду из Украины и правила въезда в страну назначения – ведь они могут отличаться, и при этом необходимо выполнить оба набора требований.

Документы для выезда из Украины нужны, чтобы подтвердить, что питомец прошел все необходимые ветеринарные процедуры и соответствует требованиям для пересечения границы. А вот документы для въезда в страну должны соответствовать ветеринарным и таможенным требованиям конкретного государства.

В частности, страна может требовать проведения специальных обработок, анализов или карантина. И если эти условия не будут выполнены, животное просто не пустят в страну или отправят на карантин за счет владельца.

Чтобы отправиться в международное путешествие с собачкой или котиком, нужно пройти несколько этапов. Вот какие именно документы понадобятся:

Чипирование . Питомец должен быть идентифицирован микрочипом, соответствующим международным стандартам ISO 11784/11785. Если вы едете в ЕС, чипирование должно быть проведено до вакцинации против бешенства или в тот же день.

. Питомец должен быть идентифицирован микрочипом, соответствующим международным стандартам ISO 11784/11785. Если вы едете в ЕС, чипирование должно быть проведено до вакцинации против бешенства или в тот же день. Ветеринарный паспорт . В паспорте необходимо указать данные питомца, информацию о микрочипе, прививках и всех других ветеринарных процедурах. Документ перед поездкой должен соответствовать всем установленным требованиям.

. В паспорте необходимо указать данные питомца, информацию о микрочипе, прививках и всех других ветеринарных процедурах. Документ перед поездкой должен соответствовать всем установленным требованиям. Вакцинация против бешенства . Обычно для международных поездок с кошками и собаками требуется прививка против бешенства. Для въезда в ЕС первичную вакцинацию проводят животным от 12 недель. Затем необходимо подождать еще как минимум 21 день, прежде чем прививка будет считаться действительной для поездки.

. Обычно для международных поездок с кошками и собаками требуется прививка против бешенства. Для въезда в ЕС первичную вакцинацию проводят животным от 12 недель. Затем необходимо подождать еще как минимум 21 день, прежде чем прививка будет считаться действительной для поездки. Дополнительные анализы и ветеринарные процедуры . В зависимости от страны назначения может потребоваться тест на титр антител к бешенству, противопаразитарные обработки и другие процедуры. Тест на титр антител к бешенству необходим, если вы едете в ЕС – и после сдачи крови нужно ждать три месяца, если нет оснований для применения исключений.

. В зависимости от страны назначения может потребоваться тест на титр антител к бешенству, противопаразитарные обработки и другие процедуры. Тест на титр антител к бешенству необходим, если вы едете в ЕС – и после сдачи крови нужно ждать три месяца, если нет оснований для применения исключений. Ветеринарное свидетельство (форма № 1) . Документ оформляется в государственной ветеринарной клинике, сделать это можно незадолго до поездки. Однако конкретные требования к оформлению следует уточнять в зависимости от страны назначения.

. Документ оформляется в государственной ветеринарной клинике, сделать это можно незадолго до поездки. Однако конкретные требования к оформлению следует уточнять в зависимости от страны назначения. Международный ветеринарный сертификат. Для пересечения границы понадобится международный ветеринарный сертификат соответствующего образца. Его оформляют в Госпродпотребслужбе, а обращаться за документом нужно заранее: далеко не в каждом пункте пропуска работает государственный ветеринарный инспектор.

Где именно можно оформить документы?

Большинство ветеринарных процедур, а именно чипирование, вакцинация и противопаразитарная обработка, можно провести в государственной или частной ветеринарной клинике, предоставляющей такие услуги.

А вот ветеринарный паспорт для международного путешествия все же рекомендуют оформлять именно в государственной ветеринарной клинике. Там же можно получить и ветеринарное свидетельство.

Международный ветеринарный сертификат выдают уполномоченные отделы пограничного инспекционного контроля Госпродпотребслужбы.

Как проверить, все ли документы в порядке?

Перед поездкой всегда нужно проверять актуальные инструкции и правила въезда – и в первую очередь для этого следует заглянуть на официальный портал Госпродпотребслужбы, в частности в раздел "Требования к некоммерческому перемещению животных".

Там собрана информация о необходимых документах и ветеринарных процедурах, а также о правилах путешествий в разных странах. Кроме того, не помешает проверить требования на официальных сайтах ветеринарных служб или консульств страны, в которую вы отправляетесь.

Как именно перевозить домашних питомцев?

Именно здесь владельцы домашних животных часто теряются – ведь единых правил перевозки домашних животных в Украине сейчас нет. Требования очень сильно зависят от того, на чем именно вы едете: на автомобиле, автобусе, поезде или городском электротранспорте.

А в случае с собаками правила отличаются еще и в зависимости от размера питомца, при этом для некоторых пород вообще действуют отдельные правила.

Поэтому перед поездкой также следует проверить актуальные правила, а также ознакомиться с полным руководством по перевозке питомцев в транспорте.