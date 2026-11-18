Перевезення домашніх улюбленців у транспорті може лякати, адже далеко не всі знають, коли достатньо повідця з намордником, а коли слід брати переноску. Окрім того, перед подорожжю слід подбати про документи, дорожню аптечку та ще кілька нюансів. Suziria Group, мережа зоомаркетів MasterZoo та ГО "Безбар’єрність" випустили другу частину гайду "Петгостинність у транспорті", в якому дали відповіді на ці запитання.

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Але також перед поїздкою слід розібратися, які документи для тваринки потрібно збирати вже зараз. Про це розповідає 24 Канал.

Які документи потрібні для виїзду з улюбленцем за кордон?

Якщо ви плануєте подорож з домашнім улюбленцем, підготовку до неї краще почати завчасно: деякі ветеринарні процедури, наприклад, можуть зайняти кілька тижнів чи навіть місяців, тож відкладати їх не варто, пише "Без Бар'єрів".

Але передусім дуже важливо розрізняти вимоги до виїзду з України та правила в'їзду до країни призначення – адже вони можуть відрізнятися, і при цьому виконати потрібно обидва набори вимог.

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Документи для виїзду з України потрібні, аби підтвердити, що улюбленець пройшов усі необхідні ветеринарні процедури та відповідає вимогам для перетину кордону. А ось документи для в'їзду до країни мають відповідати ветеринарним та митним вимогам конкретної держави.

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Зокрема, країна може вимагати проведення спеціальних обробок, аналізів чи карантину. І якщо ці умови не виконати, тварину просто не пустять у країну, або ж направлять її на карантин коштом власника.

Для того, аби відправитися у міжнародну подорож з песиком чи котиком, потрібно пройти кілька етапів. Ось які саме документи знадобляться:

Чипування . Улюбленець має бути ідентифікований мікрочипом, що відповідає міжнародним стандартам ISO 11784/11785. Якщо їдете до ЄС, чипування має бути проведене до вакцинації проти сказу, або ж в той самий день.

. Улюбленець має бути ідентифікований мікрочипом, що відповідає міжнародним стандартам ISO 11784/11785. Якщо їдете до ЄС, чипування має бути проведене до вакцинації проти сказу, або ж в той самий день. Ветеринарний паспорт . У паспорті потрібно зазначити дані улюбленця, інформацію про мікрочип, щеплення та всі інші ветеринарні процедури. Документ перед поїздкою має відповідати усім встановленим вимогам.

. У паспорті потрібно зазначити дані улюбленця, інформацію про мікрочип, щеплення та всі інші ветеринарні процедури. Документ перед поїздкою має відповідати усім встановленим вимогам. Вакцинація проти сказу . Зазвичай для міжнародних подорожей з котами та собаками потрібне щеплення проти сказу. Для в'їзду до ЄС первинну вакцинацію проводять тваринам від 12 тижнів. Тоді потрібно почекати ще принаймні 21 день перед тим, як щеплення вважатиметься чинним для подорожі.

. Зазвичай для міжнародних подорожей з котами та собаками потрібне щеплення проти сказу. Для в'їзду до ЄС первинну вакцинацію проводять тваринам від 12 тижнів. Тоді потрібно почекати ще принаймні 21 день перед тим, як щеплення вважатиметься чинним для подорожі. Додаткові аналізи та ветеринарні процедури . Залежно від країни призначення може знадобитися тест на титр антитіл до сказу, протипаразитарні обробки та інші процедури. Тест на титр антитіл до сказу потрібний, якщо їдете до ЄС – і після збору крові потрібно чекати три місяці, якщо немає підстав для застосування винятків.

. Залежно від країни призначення може знадобитися тест на титр антитіл до сказу, протипаразитарні обробки та інші процедури. Тест на титр антитіл до сказу потрібний, якщо їдете до ЄС – і після збору крові потрібно чекати три місяці, якщо немає підстав для застосування винятків. Ветеринарне свідоцтво (форма №1) . Документ оформлюють у державній лікарні ветеринарної медицини, зробити це можна незадовго до подорожі. Але конкретний список оформлення слід уточнювати відповідно до країни призначення.

. Документ оформлюють у державній лікарні ветеринарної медицини, зробити це можна незадовго до подорожі. Але конкретний список оформлення слід уточнювати відповідно до країни призначення. Міжнародний ветеринарний сертифікат. Для перетину кордону знадобиться міжнародний ветеринарний сертифікат відповідного зразка. Оформлюють його у Держпродспоживслужбі, а звернутися по документ потрібно завчасно: далеко не в кожному пункті пропуску працює державний ветеринарний інспектор.

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Де саме можна оформити документи?

Більшість ветеринарних процедур, а саме чипування, вакцинації та протипаразитарні обробки, можна провести у державній чи приватній ветеринарній клініці, що надає такі послуги.

А ось ветеринарний паспорт для міжнародної подорожі все ж радять оформлювати саме у державній лікарні ветеринарної медицини. Там же можна зробити й ветеринарне свідоцтво.

Міжнародний ветеринарний сертифікат видають уповноважені відділи прикордонного інспекційного контролю Держпродспоживслужби.

Як перевірити, чи усі документи в порядку?

Перед поїздкою завжди потрібно перевіряти актуальні інструкції та правила в'їзду – і насамперед для цього слід зазирнути на офіційний портал Держпродспоживслужби, зокрема на розділ "Вимоги до некомерційного переміщення тварин".

Там зібрана інформація про потрібні документи та ветеринарні процедури, а також правила подорожей в різних країнах. Окрім того, не завадить перевірити й вимоги на офіційних сайтах ветеринарних служб чи консульств країни, в яку ви відправляєтеся.

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Як саме везти домашніх улюбленців?

Ось тут петбатьки часто губляться – адже єдиних правил щодо перевезення домашніх улюбленців в Україні зараз немає. Вимоги дуже сильно залежать від того, чим саме ви їдете: автівкою, автобусом, потягом чи міським електротранспортом.

А у випадку з собаками правила відрізняються ще й від розміру улюбленця, тим часом як для деяких порід взагалі діють окремі правила.

Тож перед поїздкою також слід перевірити актуальні правила, а також ознайомитися з повним гайдом щодо перевезення улюбленців у транспорті.