Сколько стоит загранпаспорт для кота: цены в разных клиниках

Цены на заграничный ветеринарный паспорт для кота зависят от клиники. Однако для того, чтобы пересечь границу с усатым другом, нужен не только паспорт.

Первое, что нужно сделать – получить ветеринарно-санитарный паспорт международного образца. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько стоит сделать загранпаспорт для кота

Оформление бланка загранпаспорта для животного в государственных ветеринарных клиниках стоит 51 гривну 29 копеек.

В частных клиниках цена обычно значительно выше, примерно от 100 до 400 гривен, это зависит от города и учреждения.

Сопутствующие обязательные расходы

Также для международного паспорта надо обязательно вакцинировать кота против бешенства . Это стоит 100 – 500 гривен в зависимости от вакцины и клиники.

. Это стоит 100 – 500 гривен в зависимости от вакцины и клиники. Еще для выезда за границу с усатым другом нужна ветеринарная справка (Формы 1 или 1-ВЕТ). Это стоит около 50 – 200 гривен.

(Формы 1 или 1-ВЕТ). Это стоит около 50 – 200 гривен. Кроме того, животное должно быть чипировано. Обычно эта процедура стоит от 400 до 900 гривен, хотя существуют волонтерские программы, которые чипируют домашних любимцев бесплатно.

Важно! Также обратите внимание на то, что для въезда в страны ЕС животное должно сдать кровь на антитела к бешенству.

Кровь на этот анализ берут через 30 дней после вакцинации, и в Украине есть только одна сертифицированная лаборатория, которая этим занимается – она расположена в Киеве.

Все клиники, которые берут образцы сывороток крови, отправляют их туда. Поэтому это занимает время и стоит достаточно дорого.

Стоимость самого исследования в этой лаборатории стоит 2391 гривну и 13 копеек. Частные клиники часто добавляют свою наценку за трансфер и время ветеринара.

Также некоторые страны могут требовать справку об отсутствии племенной ценности кота. Поэтому перед тем, как ехать за границу с животным, тщательно ознакомьтесь с правилами ввоза для конкретной страны.