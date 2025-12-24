Выезд с ребенком за границу: без каких документов вас не выпустят

Во время военного положения в Украине действуют особые правила пересечения границы для детей. Они определяют, кто именно может сопровождать ребенка за границу и какие документы для этого необходимы.

Все точки над "і" в этом вопросе поставил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.

Кто может выехать с ребенком без дополнительных разрешений?

Согласно действующим правилам, только отец или мать могут пересекать границу с ребенком без нотариального согласия второго родителя. Это правило действует на период военного положения и призвано упростить выезд семей в чрезвычайных условиях.

Что стоит знать о выезде с другими родственниками?

Если ребенка за границу сопровождает другой родственник или постороннее лицо – например, бабушка, дедушка, тетя, дядя или опекун, – необходимо иметь дополнительные документы. В таких случаях нужно:

нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд ребенка за границу, или письменное согласие одного из родителей,

заверенное органами опеки и попечительства.

Без этих документов пограничники имеют право отказать в пересечении границы.



Выезд с ребенком за границу / Фото ГПСУ

Что еще стоит проверить?

Как говорится на сайте ГПСУ, кроме согласия родителей, во время выезда необходимо иметь:

загранпаспорт ребенка или свидетельство о рождении;

документы сопровождающего лица;

при необходимости – документы, подтверждающие родственные связи.

Пограничники отмечают: перед поездкой стоит заранее проверить полный перечень документов, ведь требования могут меняться в зависимости от страны назначения и конкретной ситуации.

Где самые длинные очереди на границах Украины?

Ранее мы писали, что на границе Украины с Польшей образовались длинные очереди из-за роста количества людей, которые приезжают и уезжают из страны на время периода рождественско-новогодних праздников. Ожидается, что пассажиропоток будет оставаться высоким в течение всех праздничных дней, кроме 25 декабря и 1 января.