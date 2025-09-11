Польша усилила контроль за выплатой "800+": кто из украинцев будет получать помощь
- Польша одобрила законопроект, регулирующий выплаты социальной помощи, в частности программы "800+", "Добрый старт" и "Активные родители".
- Получение помощи будет зависеть от трудоустройства родителей и уплаты взносов в ZUS.
Совет министров Польши одобрил законопроект, направленный на урегулирование выплат социальной помощи. Это касается граждан Украины и других иностранцев, которые легально проживают в стране.
В недавнем заявлении Марцин Кервинский, министр внутренних дел и администрации, подчеркнул, что новое законодательство охватывает программы "800+", "Добрый старт" и "Активные родители". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на PAP.
Читайте также В ЕС новая волна просителей убежища: куда чаще всего едут украинские беженцы
Кто будет получать выплату "800+" в Польше?
Министр объявил, что это законодательное действие является прямым ответом на недавнее вето президента Кароля Навроцкого относительно временной защиты украинцев в Польше.
Получение помощи будет зависеть от трудоустройства родителей и уплаты взносов в ZUS,
– заявил он.
Исключения будут сделаны для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, при условии, что они имеют соответствующую справку от польских учреждений.
Новые условия предусматривают следующее:
- ежемесячно ZUS автоматически будет проверять, были ли родители ребенка экономически активными;
- если хотя бы один месяц они не будут работать, выплаты остановят;
- обязательным условием станет посещение ребенком польского учебного заведения.
По словам Кервинского, новые правила призваны способствовать легальному трудоустройству иностранных граждан в стране. А также должны упорядочить социальную поддержку.
На какие выплаты претендуют украинцы в Польше?
- Украинские беженцы в Польше могут получить различные социальные выплаты, в частности "Krok do Domu" для аренды жилья, "Rodzina 800+" для детей, "Becikowe" при рождении ребенка, "Aktywnie w żłobku" для яслей, и "Добрый старт" для школьников.
- Существует также помощь для пенсионеров и программа "Соседская помощь" для людей старше 60 лет для решения бытовых проблем.