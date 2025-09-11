Совет министров Польши одобрил законопроект, направленный на урегулирование выплат социальной помощи. Это касается граждан Украины и других иностранцев, которые легально проживают в стране.

В недавнем заявлении Марцин Кервинский, министр внутренних дел и администрации, подчеркнул, что новое законодательство охватывает программы "800+", "Добрый старт" и "Активные родители". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на PAP.

Кто будет получать выплату "800+" в Польше?

Министр объявил, что это законодательное действие является прямым ответом на недавнее вето президента Кароля Навроцкого относительно временной защиты украинцев в Польше.

Получение помощи будет зависеть от трудоустройства родителей и уплаты взносов в ZUS,

– заявил он.

Исключения будут сделаны для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, при условии, что они имеют соответствующую справку от польских учреждений.

Новые условия предусматривают следующее:

ежемесячно ZUS автоматически будет проверять, были ли родители ребенка экономически активными;

если хотя бы один месяц они не будут работать, выплаты остановят;

обязательным условием станет посещение ребенком польского учебного заведения.

По словам Кервинского, новые правила призваны способствовать легальному трудоустройству иностранных граждан в стране. А также должны упорядочить социальную поддержку.

На какие выплаты претендуют украинцы в Польше?