Польща посилила контроль за виплатою "800+": хто з українців отримуватиме допомогу
- Польща схвалила законопроєкт, що регулює виплати соціальної допомоги, зокрема програми "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки".
- Отримання допомоги залежатиме від працевлаштування батьків та сплати внесків до ZUS.
Рада міністрів Польщі схвалила законопроєкт, спрямований на врегулювання виплат соціальної допомоги. Це стосується громадян України та інших іноземців, які легально проживають в країні.
У нещодавній заяві Марцін Кєрвінський, міністр внутрішніх справ і адміністрації, підкреслив, що нове законодавство охоплює програми "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Про це пише 24 Канал з посиланням на PAP.
Хто отримуватиме виплату "800+" у Польщі?
Міністр оголосив, що ця законодавча дія є прямою відповіддю на нещодавнє вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців у Польщі.
Отримання допомоги буде залежати від працевлаштування батьків і сплати внесків до ZUS,
– заявив він.
Винятки будуть зроблені для сімей, які виховують дітей з інвалідністю, за умови, що вони мають відповідну довідку від польських установ.
Нові умови передбачають наступне:
- щомісяця ZUS автоматично перевірятиме, чи були батьки дитини економічно активними;
- якщо хоча б один місяць вони не працюватимуть, виплати зупинять;
- обов'язковою умовою стане відвідування дитиною польського навчального закладу.
За словами Кєрвінського, нові правила покликані сприяти легальному працевлаштуванню іноземних громадян в країні. А також мають впорядкувати соціальну підтримку.
На які виплати претендують українці в Польщі?
- Українські біженці в Польщі можуть отримати різні соціальні виплати, зокрема "Krok do Domu" для оренди житла, "Rodzina 800+" для дітей, "Becikowe" при народженні дитини, "Aktywnie w żłobku" для ясел, та "Добрий старт" для школярів.
- Існує також допомога для пенсіонерів та програма "Сусідська допомога" для людей старше 60 років задля розв'язання побутових проблем.