Выплаты украинцам в Польше в 2026 году могут быть прекращены: вот при каких условиях

В Польше значительно ужесточили проверки получателей пособия 800+ – поэтому некоторые украинцы, не соответствующие условиям программы, могут лишиться денег. Иногда это происходит даже из-за небольших неточностей в документах.

В 2026 году Польша изменила правила получения пособия 800+ для украинцев с детьми. И отныне ZUS будет проверять не только то, законно ли семья пребывает в стране. Также будут учитываться профессиональная деятельность родителей, место учебы детей и фактическое место проживания семьи.

Как изменились правила выплат 800+ в 2026 году?

Согласно программе Rodzina 800+, украинские семьи с детьми могут ежемесячно получать пособие в размере 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет. И выплата назначается независимо от дохода семьи – но иностранцам необходимо также соответствовать ряду дополнительных требований.

С 31 января 2026 года выплаты украинцам, имеющим статус PESEL UKR, были приостановлены. И для того, чтобы и в дальнейшем рассчитывать на пособие, родителям необходимо было повторно подать заявление и подтвердить, что семья соответствует новым требованиям. Вот они:

законное пребывание в Польше;

отец, мать или опекун ведут трудовую деятельность, если на них не распространяется исключение;

ребенок обучается в польской системе образования в соответствии со своим возрастом;

указаны правильные персональные данные, в том числе номер PESEL.

А с 1 июня этого года требования распространили и на других иностранцев из стран за пределами ЕС и ЕАСТ, законно пребывающих в Польше.

Когда могут прекратить выплату пособия украинцам?

Существует несколько основных причин, по которым украинцы теряют пособие 800+.

Родители или дети выехали из Польши

В ZUS активно проверяют информацию о пересечении границы – и если в системе зафиксирован выезд ребенка или заявителя, но нет информации о возвращении, выплату могут приостановить, пока не выяснят обстоятельства.

Но короткая поездка не означает автоматической потери пособия.

Родители не имеют необходимой страховки или не работают

Информацию о социальном страховании ZUS проверяет через свои реестры и систему KRUS. Если данных о страховании нет, выплату пособия могут приостановить.

Ребенок не учится в польском учебном заведении

Дети обязаны посещать польский детский сад или школу – и если информация о ребенке отсутствует в польской системе образования, это может стать причиной приостановки выплат.

Ошибки в документах

Проблемы также часто возникают из-за несоответствий между информацией в реестрах и реальными данными заявителя. Если не совпадают имя, фамилия или дата рождения, а также номер PESEL ребенка или родителей, выплату пособия могут приостановить.