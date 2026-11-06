Виплати для українців у Польщі у 2026 можуть припинити: ось за яких умов

2026 року Польща змінила правила отримання допомоги 800+ для українців з дітьми. І відтепер ZUS перевірятиме не тільки, чи родина законно перебуває у країні. Також дивитимуться на професійну активність батьків, де навчаються діти та де фактично проживає родина.

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Як змінилися правила виплат 800+ у 2026 році?

Згідно з програмою Rodzina 800+ українські родини з дітьми можуть кожного місяця отримувати допомогу у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років. І виплата призначається незалежно від доходу родини – але іноземцям потрібно також відповідати низці додаткових вимог.

З 31 січня 2026 року українцям, що мають статус PESEL UKR, виплати призупинили. І для того, аби й надалі розраховувати на допомогу, батькам потрібно було подати заяву повторно та підтвердити, що родина відповідає новим вимогам. Ось вони:

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законне перебування в Польщі;

батько, мати чи опікун професійно активні, якщо на них не поширюється виняток;

дитина навчається у польській системі освіти відповідно до віку;

вказані правильні персональні дані, зокрема й номер PESEL.

А з 1 червня цього року вимоги поширили й на інших іноземців з країн поза ЄС та ЄАВТ, що законно перебувають у Польщі.

Коли можуть зупинити підтримку для українців?

Основних причин, через які українці втрачають допомогу 800+, є кілька.

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Батьки чи діти виїхали з Польщі

У ZUS активно перевіряють інформацію про перетини кордону – і якщо у системі зафіксували виїзд дитини чи заявника, але немає інформації про повернення, виплату можуть призупинити, поки не з'ясують обставини.

Але коротка подорож не означає автоматичної втрати допомоги.

Батьки не мають потрібного страхування чи не працюють

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Інформацію про соціальне страхування ZUS перевіряє через свої реєстри та систему KRUS. Якщо даних про активність немає, допомогу можуть зупинити.

Дитина не навчається в польському закладі освіти

Діти зобов'язані ходити до польського дитячого садочка чи школи – і якщо інформація про дитину не знайдеться в польській освітній системі, це може стати причиною призупинення виплат.

Помилки в документах

Проблеми також часто виникають через розбіжності між інформацією у реєстрах та реальними даними заявника. Якщо не збігаються ім'я, прізвище чи дата народження, а також номер PESEL дитини чи батьків, допомогу можуть зупинити.