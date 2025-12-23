Награда за добровольное возвращение домой: в США будут платить иммигрантам втрое больше

Правительство США пообещало нелегальным мигрантам, которые вернутся домой до конца года, награду в 3000 долларов – а это втрое больше, чем раньше.

Во время рождественского сезона "налогоплательщики США щедро утраивают стимул" для нелегальных мигрантов, если они решат вернуться домой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

Какое вознаграждение в США за добровольное возвращение мигрантов домой?

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что с начала 2025 года уже 1,9 миллиона нелегальных мигрантов добровольно вернулись на родину, и 10 000 из них воспользовались приложением CBP Home, благодаря которому можно получить финансовую награду.

Обычно она составляет 1000 долларов, но на время рождественских праздников ее повысили до 3000 долларов.

Нелегальные иностранцы должны воспользоваться этим подарком и самостоятельно депортироваться, потому что если они этого не сделают, мы их найдем, задержим, и они никогда не вернутся,

– заявила Кристи Ноэм.

Те нелегальные иммигранты, что будут депортированы, никогда не смогут вернуться в США. А вот те, что решат получить награду и уехать самостоятельно, впоследствии будут иметь возможность вернуться в страну легальными способами.

Нелегальные мигранты, что зарегистрируются в приложении, могут получить не только 3000 долларов, но и бесплатный перелет. Кроме того, в Министерстве внутренней безопасности также заявили, что мигранты получат право на прощение всех гражданских штрафов.

Программа по оплате 1000 долларов нелегальным иммигрантам, что решат сами покинуть страну, начала действовать в мае – и даже с учетом этих выплат расходы на депортацию удастся сократить на 70%.

Сейчас стоимость задержания и возвращения нелегального мигранта из США на родину составляет примерно 17 121 доллар, пишет USA Today.

