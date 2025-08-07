Коалиционное правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших беженцев из Украины. Он еще не одобрен, однако уменьшение помощи точно будет.

Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как изменятся выплаты для беженцев в Германии?

Согласно предложенному законопроекту закона, украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, не будут получать пособие по безработице Bürgergeld. Вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь как для людей, которые ищут убежища.

Издание сообщило, что с принятием нового закона выплаты для украинских беженцев могут сократиться до 100 евро в месяц.

Это решение затронет по меньшей мере 21 тысячу украинцев – именно столько приехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Следует отметить, что пока выплаты остаются неизменными. Законопроект требует одобрения кабинета министров и верхней палаты парламента.

К слову, по состоянию на апрель этого года выплаты в Германии по безработице получали 701 тысяча беженцев из Украины. 502 тысячи из них признаны трудоспособными, другие – или моложе 15 лет, или уже достигли пенсионного возраста.