7 неожиданных причин, по которым вас могут выгнать из самолета
- Пассажиров могут снять с рейса за агрессивное поведение, нарушение дресс-кода, плохую гигиену или опьянение.
- Курение на борту, конфликты относительно мест или больной вид также могут стать причинами отказа в посадке на самолет.
Полет на самолете это одновременно увлекательно и довольно стрессово. И многие люди ошибочно думают, что если они прошли проверку безопасности, то уж точно отправятся в заветное путешествие. Впрочем, есть несколько нюансов.
Высадка человека с рейса – это явление значительно реже, чем можно предположить по количеству вирусных видео в соцсетях, но такое все же случается – и иногда по причинам, о которых путешественники даже не подозревают, пишет Travel+Leisure.
За что могут отказать в посадке на самолет?
Деструктивное, насильственное или агрессивное поведение
Пассажиров могут снять с рейса за агрессивное поведение, угрозы и препятствование членам экипажа в выполнении их обязанностей. Как только пассажир отказывается выполнять инструкции, обостряет конфронтацию, или отвлекает экипаж во время посадки или управления, это становится проблемой безопасности.
Нарушение дресс-кода
Многие путешественники даже не подозревают, что авиакомпании имеют дресс-коды, и в редких случаях нарушения этих правил могут привести к отказу в посадке или снятия с рейса. Большинство компаний полагаются на открытые формулировки, и отдельные члены экипажа могут определять, какая одежда считается надлежащей, пишет Daily Passport.
Для того, чтобы наверняка избежать проблем, лучше не одевать ничего с непристойной или оскорбительной лексикой, а также чрезмерно откровенную одежду.
Плохая гигиена
Так, как бы необычно это ни звучало, плохая гигиена пассажира вполне может быть основанием для снятия с рейса. Резкий запах тела, вызывающий жалобы от других пассажиров, или который экипаж считает неприемлемым, может считаться нарушением порядка.
Споры относительно мест
Конфликты, связанные с местами, легко могут привести к снятию с рейса. Это касается и отказа выполнения инструкций экипажа по распределению мест, эскалацию жалоб на пассажиров рядом, или любое превращение незначительного раздражения на открытую конфронтацию.
Публичное опьянение
Так, посадка в состоянии алкогольного опьянения может стать причиной, почему экипаж вообще не допустит вас на самолет. Причина проста: неподобающее поведение может быстро распространиться и создать угрозу безопасности – особенно когда речь идет о пребывании в тесном салоне на высоте около 9 километров.
Курение или вейпинг
На борту самолета запрещено курить, в том числе и в туалетах – и нарушение этого правила экипаж воспринимает достаточно серьезно, ведь могут сработать детекторы дыма и создать угрозу безопасности. Здесь говорится не только о снятии с рейса, но и о предстоящей встрече с правоохранителями и штрафы
Больной или заразный вид
Авиакомпании несут ответственность за здоровье и безопасность всех пассажиров на борту, поэтому если пассажир имеет больной или потенциально заразный вид, экипаж может решить, что этому человеку путешествовать опасно.
Что еще нужно знать перед полетом самолетом?
