Авиапассажиров, путешествующих во Францию или пролетающих над ее воздушным пространством в октябре 2025 года, предупреждают о возможных значительных перебоях в воздушном движении. Перебои ожидаются в результате четырехдневной забастовки французских авиадиспетчеров.

Прогнозируют, что она повлияет на сотни тысяч путешественников по всей Европе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Когда и почему бастуют французские диспетчеры?

Национальный профсоюз авиадиспетчеров (SNCTA) объявил о забастовке, которая началась утром 7 октября и продлится до конца ночного дежурства 10 октября. Основной причиной забастовки профсоюз называет недовольство текущим уровнем заработной платы, который, по их мнению, не соответствует уровню инфляции.

Ожидается, что забастовка приведет к значительным задержкам и отменам рейсов, что повлияет не только на авиасообщение внутри Франции, но и на соседние страны. Рейсы, проходящих через воздушное пространство Франции, особенно в популярных туристических направлениях, таких как Испания, Португалия и Италия, вероятно, испытывают перебои в исполнении.

Внимание: пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса за 48 часов до вылета, а также загрузить мобильные приложения авиакомпаний, чтобы получать уведомления о любых изменениях в режиме реального времени.

Как реагируют авиакомпании?

Авиаперевозчики уже готовятся к последствиям протестов. В частности, крупнейший европейский лоукостер Ryanair предупредил пассажиров о возможных массовых отменах рейсов.

Как сообщает Sky News, в своем заявлении Майкл О'Лири, генеральный директор авиакомпании, предупредил, что предстоящая забастовка может повлиять на планы путешествий примерно 100 000 пассажиров. Он отметил, что в течение первых двух дней забастовки авиакомпания ожидает отмены около 600 рейсов, причем большинство из них состоятся над Францией.

Мы выполняем около 3500 рейсов ежедневно, и примерно 900 из них проходят через французское воздушное пространство. Во время забастовки приходится отменять до 600 рейсов в день. Это около 100 000 пассажиров, чьи путешествия оказываются под угрозой,

– отметил О'Лири.

Он также отметил, что больше всего страдают британские пассажиры, ведь их маршруты чаще всего пролетают над Францией.

Несмотря на это, О'Лири признал право работников на забастовку, но призвал Евроконтроль принять меры для поддержания стабильного управления воздушным движением в этот период беспорядков.

Где еще бастовали?