Авіапасажирів, які подорожують до Франції або пролітають над її повітряним простором у жовтні 2025 року, попереджають про можливі значні перебої в повітряному русі. Перебої очікуються внаслідок чотириденного страйку французьких авіадиспетчерів.

Прогнозують, що він вплине на сотні тисяч мандрівників по всій Європі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Коли й чому страйкують французькі диспетчери?

Національна профспілка авіадиспетчерів (SNCTA) оголосила про страйк, який розпочався вранці 7 жовтня і триватиме до кінця нічного чергування 10 жовтня. Основною причиною страйку профспілка називає незадоволення поточним рівнем заробітної плати, який, на їхню думку, не відповідає рівню інфляції.

Очікується, що страйк призведе до значних затримок і скасувань рейсів, що вплине не лише на авіасполучення всередині Франції, але й на сусідні країни. Рейси, що проходять через повітряний простір Франції, особливо до популярних туристичних напрямків, таких як Іспанія, Португалія та Італія, ймовірно, зазнають перебоїв у виконанні.

Увага: пасажирам рекомендується перевіряти статус свого рейсу за 48 годин до вильоту, а також завантажити мобільні додатки авіакомпаній, щоб отримувати сповіщення про будь-які зміни в режимі реального часу.

Як реагують авіакомпанії?

Авіаперевізники вже готуються до наслідків протестів. Зокрема, найбільший європейський лоукостер Ryanair попередив пасажирів про можливі масові скасування рейсів.

Як повідомляє Sky News, у своїй заяві Майкл О'Лірі, генеральний директор авіакомпанії, попередив, що майбутній страйк може вплинути на плани подорожей приблизно 100 000 пасажирів. Він зазначив, що протягом перших двох днів страйку авіакомпанія очікує скасування близько 600 рейсів, причому більшість з них відбудуться над Францією.

Ми виконуємо близько 3500 рейсів щодня, і приблизно 900 із них проходять через французький повітряний простір. Під час страйку доводиться скасовувати до 600 рейсів на день. Це близько 100 000 пасажирів, чиї подорожі опиняються під загрозою,

– наголосив О’Лірі.

Він також зазначив, що найбільше страждають британські пасажири, адже їхні маршрути найчастіше пролітають над Францією.

Попри це, О'Лірі визнав право працівників на страйк, але закликав Євроконтроль вжити заходів для підтримки стабільного управління повітряним рухом у цей період заворушень.

