Бирмингем больше месяца утопает в отходах: мусорщики бастуют и не планируют останавливаться

Мусорщики британского Бирмингема продолжают "мусорную забастовку". Переговоры с мэрией ни к чему не привели, а скорее наоборот – еще больше возмутили бастующих.

Мусорщики Бирмингема бастуют еще с 11 марта из-за планов мэрии ликвидировать структуру, которая отвечает за сбор и сортировку отходов. Работники утверждают, что это приведет к увольнениям и сокращению зарплат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какая ситуация в Бирмингеме сейчас

Сейчас мусор из городских баков вывозят в гораздо меньших объемах, что приводит к сильной вони. Кроме этого, на горы мусора сбегаются местные крысы.

Еще в марте, когда на улицах Бирмингема накопилось около 17 тонн отходов, власти объявили чрезвычайную ситуацию. И, по их, несмотря на забастовку сейчас удается вывозить 1 500 тонн мусора в день.

Горы мусора в Бирмингеме: смотрите видео

Почему стороны не смогли договориться

В мэрии заявили, что несколько недель проводили с бастующими переговоры. По словам представителей власти, они предложили "достойную альтернативу".

В то же время работники заявили, что соглашение было "абсолютно неадекватное", заявив, что там все еще говорится о существенном урезании выплат. В профсоюзе призвали правительство вмешаться и поспособствовать переговорам для завершения забастовки.

В мэрии объясняют, что ликвидация вышеупомянутой структуры нужна для того, чтобы согласовать местную практику обращения с отходами с той, что действует по всей территории страны. И что "двери для переговоров остаются открытыми".