В субботу местные власти объявили на острове чрезвычайное положение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Последствия наводнения в Испании

В субботу, 12 апреля, всего за 2 часа на острове выпало 6 сантиметров осадков. Властям пришлось объявить чрезвычайное положение.

На видео видно, как некоторые машины по окна погрязли в грязной воде.

Наводнение на острове Лансароте в Испании: смотрите видео

Глава службы чрезвычайных ситуаций правительства Лансароте Энрике Эспиноза сказал, что некоторые жилые дома затопило. Спасатели работали всю ночь, осуществив 300 выездов. Больше всего вызовов было из городов Арресифе и Тегисе.

Некоторые дома затоплены, и то, что осталось – это большое количество грязи,

– сказал Эспиноза государственному телевидению RTVE в воскресенье.

К счастью, в результате наводнения никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что март в Европе побил погодные рекорды. Во многих регионах первый месяц весны был самым сухим за всю историю, а в других – самым влажным за последние 47 лет.