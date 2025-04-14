У суботу місцева влада оголосила на острові надзвичайний стан. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Наслідки повені в Іспанії

У суботу, 12 квітня, всього за 2 години на острові випало 6 сантиметрів опадів. Владі довелося оголосити надзвичайний стан.

На відео видно, як деякі автівки по вікна загрузли у брудній воді.

Повінь на острові Лансароте в Іспанії: дивіться відео

Голова служби надзвичайних ситуацій уряду Лансароте Енріке Еспіноза сказав, що деякі житлові будинки затопило. Рятувальники працювали всю ніч, здійснивши 300 виїздів. Найбільше викликів було з міст Арресіфе і Тегісе.

Деякі будинки затоплені, і те, що залишилося – це велика кількість бруду,

– сказав Еспіноза державному телебаченню RTVE у неділю.

На щастя, внаслідок повені ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що березень в Європі побив погодні рекорди. У багатьох регіонах перший місяць весни був найсухішим за всю історію, а в інших – найвологішим за останні 47 років.