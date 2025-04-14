Про це домовилися консервативний блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини під час коаліційних переговорів. Про це пише 24 Канал з посиланням на DW.

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У Німеччині скасували громадянство за 3 роки

Політичні лідери домовилися щодо скасування політики прискореної натуралізації, яка дозволяла особам отримувати німецьке громадянство всього за 3 роки. Однак, положення про отримання паспорта після 5 років проживання в країні залишиться в силі.

Передбачається, що нова керівна коаліція посилить міграційне законодавство. Серед можливих заходів:

більш активне висилання нелегальних мігрантів із країни,

збереження посиленого прикордонного контролю,

розширення списку країн, громадяни яких не можуть претендувати на притулок у Німеччині.

Зміни до закону про громадянство вже були

У січні 2024 року парламент Німеччини ухвалив значні зміни до законодавства про громадянство країни, які спростили процес отримання громадянства для потенційних громадян. Нове законодавство знижує термін з 8 до 5 років.

Претенденти на отримання німецького паспорта повинні продемонструвати свою здатність фінансово забезпечувати себе і членів своєї сім'ї, не покладаючись на державну соціальну допомогу.

Зміни закону про громадянство набули чинності 1 червня 2024 року.

А раніше Німеччина заявила про скорочення базової соцвиплати для біженців.