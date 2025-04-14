Об этом договорились консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии во время коалиционных переговоров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.
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В Германии отменили гражданство за 3 года
Политические лидеры договорились об отмене политики ускоренной натурализации, которая позволяла лицам получать немецкое гражданство всего за 3 года. Однако, положение о получении паспорта после 5 лет проживания в стране останется в силе.
Предполагается, что новая правящая коалиция ужесточит миграционное законодательство. Среди возможных мер:
- более активная высылка нелегальных мигрантов из страны,
- сохранение усиленного пограничного контроля,
- расширение списка стран, граждане которых не могут претендовать на убежище в Германии.
Изменения в закон о гражданстве уже были
В январе 2024 года парламент Германии принял значительные изменения в законодательство о гражданстве страны, которые упростили процесс получения гражданства для потенциальных граждан. Новое законодательство снижает срок с 8 до 5 лет.
Претенденты на получение немецкого паспорта должны продемонстрировать свою способность финансово обеспечивать себя и членов своей семьи, не полагаясь на государственную социальную помощь.
Изменения закона о гражданстве вступили в силу 1 июня 2024 года.
А ранее Германия заявила о сокращении базовой соцвыплаты для беженцев.