Об этом договорились консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии во время коалиционных переговоров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

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В Германии отменили гражданство за 3 года

Политические лидеры договорились об отмене политики ускоренной натурализации, которая позволяла лицам получать немецкое гражданство всего за 3 года. Однако, положение о получении паспорта после 5 лет проживания в стране останется в силе.

Предполагается, что новая правящая коалиция ужесточит миграционное законодательство. Среди возможных мер:

более активная высылка нелегальных мигрантов из страны,

сохранение усиленного пограничного контроля,

расширение списка стран, граждане которых не могут претендовать на убежище в Германии.

Изменения в закон о гражданстве уже были

В январе 2024 года парламент Германии принял значительные изменения в законодательство о гражданстве страны, которые упростили процесс получения гражданства для потенциальных граждан. Новое законодательство снижает срок с 8 до 5 лет.

Претенденты на получение немецкого паспорта должны продемонстрировать свою способность финансово обеспечивать себя и членов своей семьи, не полагаясь на государственную социальную помощь.

Изменения закона о гражданстве вступили в силу 1 июня 2024 года.

А ранее Германия заявила о сокращении базовой соцвыплаты для беженцев.