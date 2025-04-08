Березень 2025 продовжив серію надзвичайно високих температур. Про це мовиться в щомісячному бюлетені Служби зміни клімату ЄС Copernicus (C3S), повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як минув березень 2025 в Європі

У багатьох регіонах Європи березень був найсухішим за всю історію, а в інших – найвологішим за останні 47 років.

Стратегічна керівниця Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс повідомила, що Європа також зазнала екстремальних погодних умов у вигляді сильних дощів та посухи.

В чому причина зміни клімату у світі

Останні 20 місяців середня глобальна температура перевищувала доіндустріальні показники більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.

У березні глобальна температура була на 1,6 градуса за Цельсієм вищою, ніж в доіндустріальні часи.

Вчені-кліматологи вважають, основною причиною зміни клімату є викиди парникових газів від спалювання викопного палива.

До слова зміна клімату – одна з причин, чому Європа готується до надзвичайних ситуацій. Нещодавно Єврокомісія оприлюднила стратегію підготовки до стихійних лих, пандемій або воєн.