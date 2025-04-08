Март 2025 продолжил серию чрезвычайно высоких температур. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Службы изменения климата ЕС Copernicus (C3S), сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как прошел март 2025 года в Европе

Во многих регионах Европы март был самым сухим за всю историю, а в других – самым влажным за последние 47 лет.

Стратегическая руководитель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс сообщила, что Европа также испытала экстремальные погодные условия в виде сильных дождей и засухи.

В чем причина изменения климата в мире

Последние 20 месяцев средняя глобальная температура превышала доиндустриальные показатели более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

В марте глобальная температура была на 1,6 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальные времена.

Ученые-климатологи считают, основной причиной изменения климата являются выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.

К слову изменение климата – одна из причин, почему Европа готовится к чрезвычайным ситуациям. Недавно Еврокомиссия обнародовала стратегию подготовки к стихийным бедствиям, пандемий или войн.