Забастовки в популярной стране Европы парализуют аэропорты: когда именно

Забастовки среди аэропортов Европы неоднократно случались в 2025 году и сильно повлияли на воздушное движение – и поэтому многие рейсы задерживались или вообще были отменены.

В Бельгии в марте ожидается забастовка в нескольких основных аэропортах, которая продлится целые сутки – из-за этого пассажирам уже советуют готовиться к серьезным сбоям в работе в течение следующего месяца, пишет Euronews.

Почему в Бельгии состоятся забастовки?

Брюссельский аэропорт, а также аэропорт в Шарлеруа готовятся к задержкам в работе из-за забастовки, объявленной на 12 марта. Продлится она в течение 24 часов и, скорее всего, приведет к массовой отмене или задержкам рейсов. И путешественникам следует кое-что знать об этой забастовке.

В ней будут участвовать все ведущие бельгийские профсоюзы – а это значит, что забастовка считается общенациональной. Работники протестуют против реформ неоплачиваемого труда и пенсионного обеспечения. Коснутся протесты не только работы аэропортов, но и общественного транспорта.

Подобные забастовки происходили и в прошлом году – и тогда они привели к значительным задержкам в движении самолетов – немало рейсов пришлось отменить в двух крупнейших аэропортах страны. В этом году к забастовке присоединятся инспекторы безопасности, работники службы обработки багажа и авиадиспетчеры аэропорта Брюсселя – поэтому, скорее всего, часть, а то и все рейсы в этот день будут отменены, пишет Travel Tomorrow.

Пассажирам, имеющим билеты в или из Брюсселя на 12 марта, лучшим вариантом будет перебронировать их.

Что еще следует знать путешественникам?