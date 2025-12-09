Забастовка парализует путешествия в популярную страну Европы: когда не стоит туда лететь

Все больше людей переносят свои отпуска и путешествуют не летом, а зимой – ведь этот "несезон" может предложить более спокойный отдых без большого количества туристов.

Впрочем, во время декабрьских поездок стоит быть осторожными – ведь вскоре в популярной курортной стране состоятся забастовки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews. Говорится о Португалии, и в один день этого месяца лучше не лететь в страну.

Интересно Не рискуйте посылкой: что запрещено пересылать за границу через "Новую Почту”

Когда в Португалии состоятся забастовки?

Уже 11 декабря в Португалии ожидаются серьезные перебои в работе транспорта – аэропортов, автобусов и метро из-за общенациональной забастовки. Ожидается, что большинство рейсов в этот день в стране будут отменены – ведь где-то половина работников в Португалии планируют присоединиться к забастовке.

Вероятно, она приведет к задержкам в метро, автобусах и поездах, а также к масштабным перебоям в работе воздушного транспорта. Национальный перевозчик Португалии TAP уже начал отменять рейсы и сообщать пассажирам, что полеты 11 декабря ограничат минимумом, что установлен законодательно, пишет TTW.

Но возможны и дальнейшие отмены, о них уже предупредил президент профсоюза бортпроводников Рикардо Пенаррояс.



В Португалии состоится забастовка / Фото Pexels

Почему в Португалии происходят забастовки?

Забастовка 11 декабря – первая общенациональная забастовка в Португалии с 2013 года, когда стране пришлось сократить немало государственных выплат. Два главных профсоюза Португалии объявили на этот раз о протесте из-за запланированных реформ трудового законодательства.

Это новое предложение правительства упростит увольнение персонала для работодателей, продолжит срочные контракты и расширит перечень служб, которые будут вынуждены работать во время забастовок.

Ожидается, что в забастовке в Португалии примут участие государственные служащие, учителя, медики и работники транспорта.

Какие еще новости Португалии стоит знать?