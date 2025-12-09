Страйк паралізує подорожі до популярної країни Європи: коли не варто туди летіти

Все більше людей переносять свої відпустки та подорожують не влітку, а взимку – адже цей "несезон" може запропонувати спокійніший відпочинок без великої кількості туристів.

Втім, під час грудневих поїздок варто бути обережними – адже незабаром в популярній курортній країні відбудуться страйки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews. Мовиться про Португалію, і в один день цього місяця краще не летіти до країни.

Коли у Португалії відбудуться страйки?

Вже 11 грудня у Португалії очікуються серйозні перебої у роботі транспорту – аеропортів, автобусів та метро через загальнонаціональний страйк. Очікується, що більшість рейсів цього дня у країні будуть скасовані – адже десь половина працівників у Португалії планують приєднатися до страйку.

Ймовірно, він призведе до затримок у метро, автобусах та потягах, а також до масштабних перебоях у роботі повітряного транспорту. Національний перевізник Португалії TAP вже почав скасовувати рейси та повідомляти пасажирів, що польоти 11 грудня обмежать мінімумом, що встановлений законодавчо, пише TTW.

Але можливі й подальші скасування, про них вже попередив президент профспілки бортпровідників Рікардо Пенаррояс.



В Португалії відбудеться страйк / Фото Pexels

Чому у Португалії відбуваються страйки?

Страйк 11 грудня – перший загальнонаціональний страйк у Португалії з 2013 року, коли країні довелося скоротити чимало державних виплат. Дві головні профспілки Португалії оголосили цього разу про протест через заплановані реформи трудового законодавства.

Ця нова пропозиція уряду спростить звільнення персоналу для роботодавців, продовжить термінові контракти та розширить перелік служб, що будуть змушені працювати під час страйків.

Очікується, що у страйку в Португалії візьмуть участь державні службовці, вчителі, медики та працівники транспорту.

