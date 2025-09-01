Поездка в одну популярную страну в сентябре может быть проблемной: аэропорты охватят забастовки
- В сентябре французский профсоюз авиадиспетчеров SNCTA объявил забастовку на 18-19 сентября, которая может повлиять на рейсы в, с, и через Францию.
- Забастовка была объявлена из-за недовольства диалогом с управлением гражданской авиации Франции, а также из-за проблем с управлением воздушным движением.
- Ожидается, что забастовка повлияет на рейсы из других стран, включая Италию, Испанию и Великобританию, хотя другие профсоюзы еще не подтвердили свое участие.
- Этим летом подобные забастовки в Европе привели к отмене тысяч рейсов, пострадали более миллиона пассажиров.
Этим летом забастовки охватили десятки аэропортов в разных странах Европы. И осенью они не заканчиваются.
В этом сентябре планы на путешествия у тысяч пассажиров могут сорваться – ведь крупнейший французский профсоюз авиадиспетчеров подал заявление о забастовке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Evronews.
Интересно Спринимают за чужаков и отстают в технологиях: украинка назвала 3 недостатка жизни в Японии
Почему состоятся забастовки во Франции?
Профсоюз SNCTA подтвердил, что забастовка продлится целые сутки – с утра 18 сентября по конец 19 сентября. Этот профсоюз представляет около 60% авиадиспетчеров во Франции и является крупнейшим в стране. Забастовку запланировали после того, что союз назвал срывом диалога с управлением гражданской авиации Франции.
Уже несколько лет управление воздушным движением характеризуется недоверием, карательной практикой и унизительными методами управления. Очевидно, что этот бесплодный диалог сейчас блокирует любые перспективы прогресса и реформ,
– заявили в профсоюзе.
Кроме того, призывают присоединиться к забастовке авиадиспетчеров из всех аэропортов страны – в том числе и из парижского аэропорта Шарля де Голля. Впрочем, профсоюза, работающих в этом секторе страны, еще не подтвердили, присоединятся ли они к акции.
Но даже несмотря на это уже ожидается, что забастовка повлияет на многие рейсы как во Францию, так и из нее, а также и на те, пересекающие французское воздушное пространство – в частности на рейсы из Италии, Испании и Великобритании.
В профсоюзе четко заявили, что забастовка была "крайней мерой", и ей предшествовали попытки диалога и конкретные предложения.
Что известно о летних забастовках в аэропортах Европы?
Последняя волна забастовок состоялась 3 – 4 июля, и она вызвала хаос по всей Европе. Пострадали более миллиона пассажиров, а тысячи рейсов были отменены.
- В июле забастовки охватили аэропорты Испании – они продолжались в течение 15, 16 и 17 августа.
- А позже забастовки настигли еще одну популярную страну – Португалию.