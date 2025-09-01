В этом сентябре планы на путешествия у тысяч пассажиров могут сорваться – ведь крупнейший французский профсоюз авиадиспетчеров подал заявление о забастовке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Evronews.

Почему состоятся забастовки во Франции?

Профсоюз SNCTA подтвердил, что забастовка продлится целые сутки – с утра 18 сентября по конец 19 сентября. Этот профсоюз представляет около 60% авиадиспетчеров во Франции и является крупнейшим в стране. Забастовку запланировали после того, что союз назвал срывом диалога с управлением гражданской авиации Франции.

Уже несколько лет управление воздушным движением характеризуется недоверием, карательной практикой и унизительными методами управления. Очевидно, что этот бесплодный диалог сейчас блокирует любые перспективы прогресса и реформ,

– заявили в профсоюзе.

Кроме того, призывают присоединиться к забастовке авиадиспетчеров из всех аэропортов страны – в том числе и из парижского аэропорта Шарля де Голля. Впрочем, профсоюза, работающих в этом секторе страны, еще не подтвердили, присоединятся ли они к акции.

Но даже несмотря на это уже ожидается, что забастовка повлияет на многие рейсы как во Францию, так и из нее, а также и на те, пересекающие французское воздушное пространство – в частности на рейсы из Италии, Испании и Великобритании.

В профсоюзе четко заявили, что забастовка была "крайней мерой", и ей предшествовали попытки диалога и конкретные предложения.

Что известно о летних забастовках в аэропортах Европы?

Последняя волна забастовок состоялась 3 – 4 июля, и она вызвала хаос по всей Европе. Пострадали более миллиона пассажиров, а тысячи рейсов были отменены.