Цього вересня плани на подорожі у тисяч пасажирів можуть зірватися – адже найбільша французька профспілка авіадиспетчерів подала заяву про страйк, повідомляє 24 Канал з посиланням на Evronews.

Чому відбудуться страйки в Франції?

Профспілка SNCTA підтвердила, що страйк триватиме цілу добу – з ранку 18 вересня по кінець 19 вересня. Ця профспілка представляє близько 60% авіадиспетчерів у Франції і є найбільшою в країні. Страйк запланували після того, що спілка назвала зривом діалогу з управлінням цивільної авіації Франції.

Вже кілька років управління повітряним рухом характеризується недовірою, каральною практикою та принизливими методами управління. Очевидно, що цей безплідний діалог зараз блокує будь-які перспективи прогресу та реформ,

– заявили у профспілці.

Окрім того, закликають долучитися до страйку авіадиспетчерів з усіх аеропортів країни – зокрема й з паризького аеропорту Шарля де Голля. Втім, профспілки, що працюють у цьому секторі країни, ще не підтвердили, чи приєднаються вони до акції.

Та навіть попри це вже очікується, що страйк вплине на чимало рейсів як до Франції, так і з неї, а також і на ті, що перетинають французький повітряний простір – зокрема на рейси з Італії, Іспанії та Великої Британії.

У профспілці чітко заявили, що страйк був "крайнім заходом", і йому передували спроби діалогу та конкретні пропозиції.

Що відомо про літні страйки в аеропортах Європи?

Остання хвиля страйків відбулася 3 – 4 липня, і вона спричинила хаос по всій Європі. Постраждали понад мільйон пасажирів, а тисячі рейсів були скасовані.