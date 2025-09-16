Авиадиспетчеры во Франции отложили забастовки, которые должны были вызвать хаос в аэропортах в сентябре. Вместо этого они начнутся на месяц позже.

Профсоюз авиадиспетчеров приостановил забастовку, запланированную на 18 – 19 сентября из-за отставки всего правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему забастовки во Франции перенесли на октябрь?

На замену отмененной сентябрьской забастовке запланирована еще более длительная, которая начнется во вторник, 7 октября, а завершится утром пятницы, 10 октября. Это должно дать новому французскому правительству возможность рассмотреть требования профсоюза.

SNCTA, представляющий практически 70% авиадиспетчеров во Франции – это крупнейший профсоюз воздушного движения во всей стране. И забастовку в сентябре профсоюз отменил из-за того, что она больше "несовместима с возможностью достижения требований из-за отсутствия посредников". Кроме того, отсутствие министра транспорта означает, что достичь требований не министерском уровне не удастся.

Сентябрьские забастовки же объявили после того, что в профсоюзе назвали срывом диалога с Управлением гражданской авиации.

Уже несколько лет управление воздушным движением характеризуется недоверием, карательной практикой и унизительными методами управления. Очевидно, что этот бесплодный диалог сейчас блокирует любые перспективы прогресса и реформ,

– написали в SNCTA.

Впрочем, отказ SNCTA от забастовки не означает, что путешественники не столкнутся со сложностями в сентябре. Некоторые профсоюзы все еще могут провести забастовки, а французское Управление гражданской авиации уже опубликовало прогноз, что 18 сентября стоит ожидать сбоев в работе аэропортов.

