Авіадиспетчери у Франції відклали страйки, що мали спричинити хаос у аеропортах у вересні. Натомість вони розпочнуться на місяць пізніше.

Профспілка авіадиспетчерів призупинила страйк, запланований на 18 – 19 вересня через відставку всього уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чому страйки у Франції перенесли на жовтень?

На заміну скасованому вересневому страйку заплановано ще триваліший, що почнеться у вівторок, 7 жовтня, а завершиться вранці п'ятниці, 10 жовтня. Це має дати новому французькому уряду можливість розглянути вимоги профспілки.

SNCTA, що представляє практично 70% авіадиспетчерів у Франції – це найбільша профспілка повітряного руху у всій країні. І страйк у вересні профспілка скасувала через те, що він більше "несумісний з можливістю досягнення вимог через брак посередників". Окрім того, відсутність міністра транспорту означає, що досягнути вимог не міністерському рівні не вдасться.

Вересневі страйки ж оголосили після того, що у профспілці назвали зривом діалогу з Управлінням цивільної авіації.

Вже кілька років управління повітряним рухом характеризується недовірою, каральною практикою та принизливими методами управління. Очевидно, що цей безплідний діалог зараз блокує будь-які перспективи прогресу та реформ,

– написали у SNCTA.

Втім, відмова SNCTA від страйку не означає, що мандрівники не зіштовхнуться зі складнощами у вересні. Деякі профспілки все ще можуть провести страйки, а французьке Управління цивільної авіації вже опублікувало прогноз, що 18 вересня варто очікувати збоїв у роботі аеропортів.

