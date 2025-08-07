Жительница Норвегии из Свалбара, архипелага в 1300 километрах от Северного полюса, рассказала, что покидать ее деревню можно только с оружием. Причина такого запрета вполне серьезная и опасная.

Сесилия, жительница Свалбара, рассказала, что в ее селе, расположенном так близко к Северному полюсу, есть несколько неожиданных опасностей, кроме холода, сообщает 24 Канал со ссылкой на sejsejliya.

Интересно Рабочие часы и запись к врачу: 5 вещей, которые удивляют и раздражают украинку в Германии

Как живут в Свалбаре, что рядом с Северным полюсом?

Сесилия рассказала, что жизнь на холодном и далеком архипелаге может быть очень непростой. Сама она живет в уединенной хижине за чертой городка, и зимой добраться до нее можно только на снегоходе, а летом – лодке. Кроме того, домик настолько удален, что в нем нет ни интернета, ни электроэнергии.

И это совсем не редкость, когда полярные медведи врываются в отдаленные хижины, и совсем недавно в Свалбаре полярный медведь подошел очень близко к городу – поэтому это то, что о жителях приходится беспокоиться постоянно.

Блогер рассказала о защите от полярных медведей: смотрите видео

Впрочем, они все же знают, как держать себя в безопасности: Сесилия рассказала, что каждый раз, когда выходит из дома, должна заглядывать за угол перед тем, как выходить, чтобы проверить свое окружение. К тому же Сесилия держит собаку, живущую на улице – и она может предупредить о любых незваных гостей задолго до того, как они приблизятся.

Здесь, в Свалбаре, все обязаны иметь при себе огнестрельное оружие в качестве защиты от полярных медведей каждый раз, когда они покидают деревню,

– поделилась блогерша.

Впрочем, оружие используют только в случаях угрозы жизни, а они все же случаются нечасто. В частности, в дом, где живет сама Сесилия, полярный медведь в последний раз врывался аж 20 лет назад.

К слову, ранее мы уже рассказывали, почему в Италии нельзя заказывать латте – понять могут совсем неправильно.