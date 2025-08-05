Немало украинцев сейчас проживают в Германии – и менталитет, законы и обычаи в этой стране очень сильно отличаются от украинских, сообщает 24 Канал со ссылкой на yuliaintrovert. Поэтому блогер Юлия поделилась 5 вещами, которые до сих пор не успела сделать в стране – хоть и живет здесь уже почти год.

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Не записалась к врачу

В Германии попасть к врачу не так просто, как в Украине – нужно делать запись заранее. И Юлия поделилась, что ближайшая свободная дата была на август, поэтому за 8 месяцев пребывания в стране она все еще не побывала в больнице.

Не получила ответа от налоговой

Письмо в налоговую на жилье Юлия отправила еще полгода назад и до сих пор ждет ответа.

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Не привыкла к часам работы немцев

В Германии у немалого количества людей рабочие часы завершаются в 15 – 16:00, и они имеют достаточно времени, чтобы поддерживать активную жизнь после работы, заниматься хобби и отдыхать.

Нам о таком только мечтать,

– добавила девушка.

Не может смириться с бюрократией

Еженедельно на ящик Юлии приходят бумажные письма – и каждый из них нужно внимательно читать, чтобы не пропустить важной почты. Однажды она случайно выбросила код к своей карте – и все из-за того, что он был напечатан не в письме, а на внутренней стороне конверта.

Не выучила немецкий

Изучение языка – это непростой и долгий процесс, и Юлия поделилась, что за 8 месяцев в Германии еще не успела овладеть языком.