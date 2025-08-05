Чимало українців зараз проживають у Німеччині – і менталітет, закони та звичаї у цій країні дуже сильно відрізняються від українських, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliaintrovert. Тож блогерка Юлія поділилася 5 речами, які досі не встигла зробити у країні – хоч і живе тут вже майже рік.

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Не записалася до лікаря

В Німеччині потрапити до лікаря не так просто, як в Україні – потрібно робити запис наперед. І Юлія поділилася, що найближча вільна дата була на серпень, тож за 8 місяців перебування в країні вона все ще не побувала у лікарні.

Не отримала відповіді від податкової

Лист до податкової на житло Юлія відправила ще пів року тому і досі чекає відповіді.

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Не звикла до годин роботи німців

У Німеччині в чималої кількості людей робочі години завершуються о 15 – 16:00, і вони мають вдосталь часу, аби підтримувати активне життя після роботи, займатися хобі та відпочивати.

Нам про таке тільки мріяти,

– додала дівчина.

Не може змиритися з бюрократією

Щотижня на скриньку Юлії приходять паперові листи – і кожен з них потрібно уважно читати, аби не проґавити важливої пошти. Одного разу вона випадково викинула код до своєї картки – і все через те, що він був надрукований не у листі, а на внутрішній стороні конверта.

Не вивчила німецьку

Вивчення мови – це непростий та довгий процес, і Юлія поділилася, що за 8 місяців у Німеччині ще не встигла опанувати мову.