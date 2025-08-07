Мешканка Норвегії зі Свалбару, архіпелагу за 1300 кілометрів від Північного полюса, розповіла, що покидати її село можна тільки зі зброєю. Причина такої заборони цілком серйозна та небезпечна.

Сесилія, мешканка Свалбару, розповіла, що у її селі, що розташоване так близько до Північного полюса, є кілька несподіваних небезпек, окрім холоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на sejsejliya.

Цікаво Робочі години та запис до лікаря: 5 речей, які дивують і дратують українку в Німеччині

Як живуть у Свалбарі, що поряд з Північним полюсом?

Сесилія розповіла, що життя на холодному та далекому архіпелазі може бути дуже непростим. Сама вона живе у відокремленій хатині за межею містечка, і взимку дістатися до неї можна тільки снігоходом, а влітку – човном. Окрім того, хатинка настільки віддалена, що в ній немає ані інтернету, ані електроенергії.

І це зовсім не дивина, коли полярні ведмеді вриваються до віддалених хатин, і зовсім нещодавно у Свалбарі полярний ведмідь підійшов дуже близько до міста – тож це те, що про мешканцям доводиться перейматися постійно.

Блогерка розповіла про захист від полярних ведмедів: дивіться відео

Втім, вони все ж знають, як тримати себе в безпеці: Сесилія розповіла, що щоразу, коли виходить з дому, має зазирати за кут перед тим, як виходити, аби перевірити своє оточення. До того ж Сесилія тримає собаку, що живе на вулиці – і вона може попередити про будь-яких непроханих гостей задовго до того, як вони наблизяться.

Тут, у Свалбарі, усі зобов'язані мати при собі вогнепальну зброю як захист від полярних ведмедів кожного разу, коли вони покидають село,

– поділилася блогерка.

Втім, зброю використовують лише у випадках загрози життю, а вони все ж трапляються нечасто. Зокрема, у хатину, де живе сама Сесилія, полярний ведмідь востаннє вривався аж 20 років тому.

До слова, раніше ми вже розповідали, чому в Італії не можна замовляти лате – зрозуміти можуть зовсім неправильно.