Сесилія, мешканка Свалбару, розповіла, що у її селі, що розташоване так близько до Північного полюса, є кілька несподіваних небезпек, окрім холоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на sejsejliya.

Як живуть у Свалбарі, що поряд з Північним полюсом?

Сесилія розповіла, що життя на холодному та далекому архіпелазі може бути дуже непростим. Сама вона живе у відокремленій хатині за межею містечка, і взимку дістатися до неї можна тільки снігоходом, а влітку – човном. Окрім того, хатинка настільки віддалена, що в ній немає ані інтернету, ані електроенергії.

І це зовсім не дивина, коли полярні ведмеді вриваються до віддалених хатин, і зовсім нещодавно у Свалбарі полярний ведмідь підійшов дуже близько до міста – тож це те, що про мешканцям доводиться перейматися постійно.

Блогерка розповіла про захист від полярних ведмедів: дивіться відео

Втім, вони все ж знають, як тримати себе в безпеці: Сесилія розповіла, що щоразу, коли виходить з дому, має зазирати за кут перед тим, як виходити, аби перевірити своє оточення. До того ж Сесилія тримає собаку, що живе на вулиці – і вона може попередити про будь-яких непроханих гостей задовго до того, як вони наблизяться.

Тут, у Свалбарі, усі зобов'язані мати при собі вогнепальну зброю як захист від полярних ведмедів кожного разу, коли вони покидають село,

– поділилася блогерка.

Втім, зброю використовують лише у випадках загрози життю, а вони все ж трапляються нечасто. Зокрема, у хатину, де живе сама Сесилія, полярний ведмідь востаннє вривався аж 20 років тому.

