Мужчины за рубежом смогут забрать свои паспорта уже со следующей недели: есть важное условие

Многие мужчины, которые находятся за пределами Украины и подавали там на изготовление нового загранпаспорта, уже почти год не могут ожидают свои документы. Министр внутренних дел сообщил, что правительство наконец урегулировало этот вопрос.

Граждане Украины мужского пола в возрасте 18 – 60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", скоро смогут забрать свои загранпаспорта. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сообщение главы МВД Игоря Клименко.

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Когда можно будет забрать паспорт

По словам Клименко, мужчины, которые ждут свои загранпаспорта, смогут забрать их уже со следующей недели.

Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места прибытия будут присылать в порядке очередности подачи документов,

– написал министр.

Задержку министр объяснил тем, что "нужно было время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины".

Паспорта будут выдавать не всем

Игорь Клименко напомнил, что сейчас обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18 – 60 лет, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.

То есть если мужчина не продемонстрирует военно-учетный документ, то ему не выдадут паспорт.