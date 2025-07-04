Во Франции отменили 50% рейсов: полмиллиона человек могут не вылететь из-за забастовки

Авиадиспетчеры Франции вышли на забастовку, требуя улучшения условий труда. Из-за их протеста в аэропортах страны отменили половину рейсов.

Часть рейсов отменили в аэропортах Парижа (Шарль-де-Голль, Орле и Бове), а также в Ницце, Марселе, Лионе и других городах. Тысячам пассажиров пришлось внезапно менять свои планы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Забастовки авиадиспетчеров могут затронуть 500 000 человек

Забастовка авиадиспетчеров началась 3 июля. Сначала было отменено 10% рейсов, однако уже в пятницу показатель отмененных рейсов достиг 50%.

Французское управление гражданской авиации сообщило, что в акции приняли участие 272 диспетчера – это примерно 26,2% от их общего количества в стране.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро раскритиковал протест и отметил, что именно летом большое количество семей направляются на отдых с детьми.

Мы должны осознать, что вчера и сегодня 272 человека в нашей стране повлияют на благосостояние более 500 000 человек. Это неприемлемо,

– заявил министр транспорта Франции.

Но профсоюзы отмечают, что на фоне роста авиаперевозок необходимо увеличить штат авиадиспетчеров. Также они требуют повышения зарплаты, ведь ее уменьшает инфляция.

Кроме того, они выразили протест против новых реформ, направленных на более строгий контроль за их работой.

Напомним, что на днях в аэропорту Испании возник настоящий хаос из-за нехватки персонала паспортного контроля. В терминале 4 творились очень большие очереди, и пассажиры даже дрались между собой.