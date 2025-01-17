Подняли цены на изготовление загранпаспортов: сколько теперь надо платить

Выросли цены на изготовление некоторых биометрических документов, в частности загранпаспортов. Новые цены начали действовать с 1 января 2025 года.

Дело в том, что изменилась стоимость бланков на биометрию. Поэтому поднялись цены и на оформление паспортов и удостоверений. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сообщение Государственной миграционной службы.

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Новые цены на изготовление документов

С 1 января выросла стоимость оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Также стало дороже получить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и вид на временное и постоянное проживание в Украине.

Актуальные цены на паспорта и виды на жительство:

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые – бесплатно;

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 558 гривен.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней – 928 гривен.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1042 гривен.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1682 гривен.

Постоянный вид на жительство в Украине – 1175 гривен.

Временный вид на жительство в Украине – 1080 гривен.

Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2024 года, получат документы по старой цене.

Люди, которые оплатили админуслуги до поднятия цен, но заявление для оформления документов еще не подавали, вынуждены будут доплатить по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.