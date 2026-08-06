Во Франции за нежелательный звонок могут оштрафовать на 75 000 евро: кого касается новый закон

Уже со следующей недели во Франции вступит в силу новый необычный закон: он запрещает нежелательные звонки от телемаркетинговых компаний.

Закон поддержало правительство президента Франции Эммануэля Макрона, и он вступит в силу уже 11 августа. Его основная цель – защитить потребителей от навязчивых предложений, а также уязвимые слои населения от мошенников, пишет AP.

Почему во Франции запрещают нежелательные звонки?

Ранее во Франции уже действовал закон, согласно которому можно было отказаться от получения нежелательных звонков от компаний. Но для этого человеку нужно было самостоятельно зарегистрировать свой номер в государственной службе. Впрочем, потребительские организации сообщали, что многие колл-центры просто игнорировали этот список.

Но отныне компаниям вообще запрещено связываться с потребителями без их предварительного согласия. Об этом заявила Алиса Вилко, руководитель аппарата Генерального директората по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и предотвращения мошенничества.

Это согласие можно отозвать в любой момент,

– отметила она.

Закон был введен после многолетних жалоб людей на нежелательные звонки. Примерно три четверти всех французов получают как минимум один нежелательный коммерческий звонок каждую неделю, а многие люди – даже больше.

Поэтому в 2024 году 11 потребительских организаций выступили с совместным призывом к введению запрета. Они осудили "неустанное преследование потребителей с помощью бесчисленных нежелательных телемаркетинговых звонков как на стационарные, так и на мобильные телефоны".

Закон был одобрен во французском парламенте еще в прошлом году. Но уже с 11 августа людей, звонящих с коммерческой целью незаконно, могут оштрафовать на 75 тысяч евро за каждый звонок. А вот компаниям грозят гораздо более крупные штрафы – до 375 евро за каждый звонок.

Компании могут связываться с клиентами только в том случае, если между ними уже существуют договорные отношения. Для этого потребитель должен дать согласие на получение звонков – поставив галочку в соответствующем поле формы или иным способом.

Сообщать о нежелательных звонках можно через правительственный веб-сайт.