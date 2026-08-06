Закон підтримав уряд президента Франції Еммануеля Макрона, і чинності він набуде вже 11 серпня. Основна його мета – це захистити споживачів від нав'язливих пропозицій, а також захистити вразливі верстви населення від шахраїв, пише AP.

Чому у Франції забороняють небажані дзвінки?

Раніше у Франції вже діяв закон, згідно з яким можна було відмовитися від отримання небажаних дзвінків від компаній. Але для цього людині потрібно було самостійно зареєструвати свій номер у державній службі. Втім, споживчі організації повідомляли, що чимало кол-центрів просто ігнорували цей список.

Але відтепер компаніям взагалі заборонено зв'язуватися зі споживачами без їхньої попередньої згоди. Про це заявила Аліса Вілко, керівниця апарату Генерального директорату з питань конкуренції, захисту прав споживачів та запобігання шахрайству.

Цю згоду можна відкликати в будь-який момент,

– зауважила вона.

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Закон запровадили після багаторічних скарг від людей на небажані дзвінки. Приблизно три чверті усіх французів отримують принаймні один небажаний комерційний дзвінок щотижня, а чимало людей – навіть більше.

Тож 2024 року 11 споживчих організацій виступили зі спільним закликом до введення заборони. Вони засудили "неустанне переслідування споживачів за допомогою незліченних небажаних телемаркетингових дзвінків як на стаціонарні, так і на мобільні телефони".

Схвалили закон у французькому парламенті ще минулого року. Але вже з 11 серпня людей, що дзвонять з комерційною метою незаконно, можуть оштрафувати на 75 тисяч євро за кожен дзвінок. А ось компаніям загрожують і набагато більші штрафи – до 375 євро за кожен дзвінок.

Компанії можуть зв'язуватися з клієнтами тільки у випадку, якщо між ними вже існують договірні відносини. Для цього споживач має дати згоду на отримання дзвінків – поставивши галочку у відповідному полі форми, або ж в інший спосіб.

Повідомляти про небажані дзвінки можна через урядовий вебсайт.