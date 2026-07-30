Один из крупнейших аэропортов Бельгии закроют вплоть до ноября: почему

Один из крупнейших аэропортов Бельгии, а именно "Брюссель-Южный Шарлеруа", готовится полностью приостановить полеты на целых 11 недель. Это также связано с масштабной реконструкцией взлетно-посадочной полосы.

Закрытие аэропорта в связи с реконструкцией единственной взлетно-посадочной полосы запланировано на период с 15 августа по 31 октября 2028 года. В это время в аэропорту планируется провести комплексную модернизацию инфраструктуры, пишет Express.

Почему закроют аэропорт в Бельгии?

Аэропорт Брюссель-Южный Шарлеруа не будет работать целых 11 недель. Представители аэропорта уже сообщили, что будут тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы спланировать проведение работ и минимизировать их влияние на пассажиропоток.

В администрации аэропорта заявили, что за развитие инфраструктуры отвечает компания SOWAER, и она запланировала полную реконструкцию единственной взлетно-посадочной полосы. Ее расчетный срок эксплуатации составляет 25 лет. Но пока аэропорт не будет работать, там планируют реализовать еще несколько крупных инфраструктурных проектов.

Чтобы сократить время ремонта, все работы будут проводиться одновременно – и именно из-за этого аэропорт придется полностью закрыть.

В 2025 году через аэропорт Шарлеруа прошло 11,2 миллиона пассажиров. А вот из-за 11-недельного закрытия могут пострадать примерно 2 миллиона туристов.

Стоимость реконструкции бельгийская телерадиокомпания RTBF оценивает примерно в 50 миллионов евро. В аэропорту подчеркнули, что такие инвестиции необходимы для обеспечения долгосрочной безопасности, а также для повышения эффективности работы.

Что будет с работниками во время остановки работы аэропорта?

Профсоюзы уже выражают обеспокоенность тем, какова будет судьба сотрудников на 2,5 месяца, пока аэропорт будет закрыт. Ален Гуленс, представитель профсоюза SETCa, сомневается, что после завершения реконструкции все маршруты будут восстановлены.

Кроме того, уже возник вопрос о том, как будет оплачиваться труд людей, которые временно останутся без работы.

Несмотря на многочисленные вопросы профсоюзов, неопределенности по-прежнему остается очень много,

– отметил он.

Но, по словам министра аэропортов Валлонии Сесиль Навен, подготовка к масштабной реконструкции продолжается уже несколько лет. Поэтому совместное решение о ремонтных работах в 2028 году было принято еще в 2024 году.